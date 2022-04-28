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Тайсон Фьюри напомнил о своем уходе из бокса: «Это правда, я завершил карьеру»

Тайсон Фьюри напомнил, что завершил карьеру в боксе
Иван Торопцев
Корреспондент
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Британский боксер, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри напомнил, что завершил профессиональную карьеру.

«Это правда и ничего, кроме правды, — я закончил карьеру. Всегда будет кто-то еще, кто будет хотеть подраться. Нужно понять, когда наступает момент, когда уже достаточно. Я счастлив, здоров, у меня прекрасная жена, у нас есть шесть детей.
Бокс — опасный вид спорта, тебя могут выключить одним ударом. Нужно только чтобы один раз сильно не повезло. Я сейчас доволен, меня устраивают мои достижения в карьере», — приводит BirminghamLive слова Фьюри.

На счету 33-летнего Фьюри 32 победы и 1 ничья в карьере. Боец провел последний поединок 23 апреля, он выиграл у Диллиана Уайта техническим нокаутом в шестом раунде и защитил свой чемпионский пояс WBC во второй раз. После этого боя британец объявил о завершении карьеры.

Источник: https://www.birminghammail.co.uk/news/showbiz-tv/tyson-fury-confirms-retirement-piers-23806458
Бокс
Тайсон Фьюри
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