Тайсон Фьюри напомнил о своем уходе из бокса: «Это правда, я завершил карьеру»

Британский боксер, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри напомнил, что завершил профессиональную карьеру.

«Это правда и ничего, кроме правды, — я закончил карьеру. Всегда будет кто-то еще, кто будет хотеть подраться. Нужно понять, когда наступает момент, когда уже достаточно. Я счастлив, здоров, у меня прекрасная жена, у нас есть шесть детей.

Бокс — опасный вид спорта, тебя могут выключить одним ударом. Нужно только чтобы один раз сильно не повезло. Я сейчас доволен, меня устраивают мои достижения в карьере», — приводит BirminghamLive слова Фьюри.

На счету 33-летнего Фьюри 32 победы и 1 ничья в карьере. Боец провел последний поединок 23 апреля, он выиграл у Диллиана Уайта техническим нокаутом в шестом раунде и защитил свой чемпионский пояс WBC во второй раз. После этого боя британец объявил о завершении карьеры.