Головкин: «Я выиграл у Канело оба раза. Мое мнение никогда не поменяется»

Действующий чемпион мира по версиям IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1) уверен, что оба его боя с Саулем Альваресом (57-1) он выиграл. По мнению казахстанского боксера, у него украли победы.

«Я считаю, что выиграл оба боя [с Канело]. Мое мнение никогда не поменяется, — сказал Головкин в интервью YouTube-каналу Walking The Floor. — Если люди привыкли жить в обмане, то пусть с этим и живут. Это их проблемы. Когда у тебя самый большой бой в мире бокса, когда ты проворачиваешь эту аферу, когда это все остается безнаказанным, появляются мысли: «Неужели это может так работать?» Получается, можно не просто любить этот вид спорта, а подходить к нему как бизнесу, и это работает, это остается безнаказанным».

Головкин дрался на ринге с Альваресом дважды. В их первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118 — 110, 115 — 113, 114 — 114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114 — 114, 115 — 113, 115 — 113).

Давид Хачатрян