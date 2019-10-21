Первый канал проведет прямую трансляцию боя за титул чемпиона мира по боксу между действующим чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (Россия) и Саулем Альваресом (Мексика).

Поединок пройдет в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Начало трансляции — 06:50 3 ноября (время московское).

У 36-летнего Ковалева — 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг). В его активе 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи.