Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс

Первый канал покажет бой Сергей Ковалев — Сауль Альварес

19:45
Теги:

Первый канал проведет прямую трансляцию боя за титул чемпиона мира по боксу между действующим чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (Россия) и Саулем Альваресом (Мексика).

Поединок пройдет в MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Начало трансляции — 06:50 3 ноября (время московское).

У 36-летнего Ковалева — 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг). В его активе 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир