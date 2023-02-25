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Сегодня, 21:30

Флойд Мейвезер — Аарон Чалмерс: смотреть трансляцию боя

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Флойд Мейвезер.
Фото Reuters

В ночь с 25 на 26 февраля в Лондоне (Великобритания) пройдет боксерский вечер, где главным событием станет выставочный поединок между непобежденным Флойдом Мейвезером и бойцом ММА Аароном Чалмерсом. Турнир начнется около 22:00 по московскому времени.

Аарон Чалмерс и&nbsp;Флойд Мейвезер. Мейвезер заработает миллионы за поединок с бойцом ММА. Трансляция на РЕН ТВ

Посмотреть поединок Мейвезер — Чалмерс можно будет на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка», трансляция стартует в 0:00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя.

Изначально соперником Флойда должен был стать английский боец Лайам Харрисон из промоушена ONE, но он снялся из-за травмы.

У 46-летнего Мейвезера 50 побед при 0 поражениях. Его последний бой прошел 13 ноября 2022-го в Дубае (ОАЭ). Тогда американец досрочно победил Deji в выставочном поединке.

На счету 35-летнего Чалмерса — 5 побед и два поражения в ММА. 22 февраля 2020 года англичанин единогласным решением судей уступил американцу Остину Клему на турнире Bellator 240.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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