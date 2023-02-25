Мейвезер заработает миллионы за поединок с бойцом ММА. Трансляция на РЕН ТВ

Главное о бое Мейвезер — Чалмерс.

Когда и где пройдет бой Флойд Мейвезер — Аарон Чалмерс

Боксерский вечер с главным боем между Флойдом Мейвезером и Аароном Чалмерсом пройдет в ночь на 26 февраля. Турнир начнется примерно в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию боя Флойд Мейвезер — Аарон Чалмерс

В России посмотреть поединок можно на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка», трансляция стартует в 0:00 по московскому времени.

Флойд Мейвезер и Аарон Чалмерс.

Полный кард боксерского вечера Мейвезер — Чалмерс

Флойд Мейвезер — Аарон Чалмерс;

Натали Данн — Томми Ли;

Улисс Диаз — Халас Карим;

Джон Ингрэм — Микс Кастело;

Антонио Сепеда — Кристофер Лавджой;

Кевин Джонсон — Майк Хэйлз;

Карла Маккензи — Роуз-Анна Кокс;

Сэмми-Джо Люкстон — Хэйли Барраклаф.

Регламент боя Флойда и Чалмерса

Бой будет носить статус выставочного. В таких случаях, если встреча продлится всю дистанцию, будет объявлена ничья. Полная дистанция поединка — восемь раундов по три минуты. В профессиональный рекорд спортсменов этот бой внесен не будет.

Что говорят Флойд и Чалмерс о бое

Перед поединком Флойд уважительно отнесся к Чалмерсу, который вышел на коротком уведомлении. «Изначально я должен был встретиться с другим соперником, но случаются травмы, и я рад, что Аарон Чалмерс согласился, чтобы мы дали болельщикам то, что они хотят. Фанаты в Великобритании всегда хорошо относились ко мне и поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры, так что подобное событие ждало меня уже давно. Я рад сделать O2 Arena в Лондоне еще более исторической», — цитирует боксера Mirror.

А Чалмерс выдал немного трэштока в адрес Мейвезера: «Я делаю все для прессы, я делаю все для СМИ, я делаю все видеоролики с вызовами, пока Флойд ходит и покупает розовые гребаные сумки Birkin. Он ходит с 30 охранниками, так что на следующей неделе я сделаю 50-1».

Кто фаворит в бою между Флойдом и Чалмерсом

Очевидно, что Флойд идет гигантским фаворитом у букмекеров. Аналитики оценили его победу коэффициентом 1,05. Ставка на удачный исход боя для Чалмерса идет за 9,0.

Краткая биография Флойда Мейвезера

Флойд Мейвезер-младший родился в 1977 году в штате Мичиган. Флойд рос в боксерской семье. На профессиональном уровне выступали его отец, Флойд Мейвезер-старший, а также дяди, Джеф и Роджер Мейвезер. Последний позже стал главным тренером Флойда.

Флойд Мейвезер. Фото Соцсети

На любительском уровне Мейвезер провел 90 поединков, в которых потерпел лишь шесть поражений. На Олимпийских играх-1996 в Атланте выиграл бронзу, уступив в полуфинале Серафиму Тодорову. В профи Флойд стал чемпионом мира в пяти весовых категориях (2-й полулегкий вес, легкий, 1-й полусредний, полусредний и 1-й средний). Брал пояса всех престижных организаций, был лучшим боксером вне весовых категорий по версии журнала The Ring. Самый богатый боксер в истории, стоимость активов Флойда превышает 1,6 млрд долларов.

Краткая биография Аарона Чалмерса

Аарон Чалмерс родился в 1987 году в Ньюкасле. Англичанин по прозвищу Джокер бился в смешанных единоборствах, где одержал пять побед и два раза проиграл. При этом все победы он забрал досрочно. Но в ММА Чалмерс не выступал уже три года. В июне 2022-го он дебютировал в профессиональном боксе и одолел боксера из Никарагуа Александра Зеледона, обладающего рекордом 6-42-4.

Гонорары Флойда Мейвезера и Аарона Чалмерса за поединок

На данный момент неизвестно, сколько Флойд и Чалмерс заработают за этот выставочный бой. Сообщалось, что когда Мейвезер встретился с Тенсином Нацукавой, он заработал 9 млн долларов. А в выставочном поединке против Логана Пола Мейвезер получил 10 млн плюс 50% от pay-per-view. Позже Мейвезер говорил, что заработал 100 миллионов долларов. Против Дона Мура Флойд заработал 80% от продаж платных трансляций. Общая сумма оценивалась примерно в 50-60 миллионов долларов.

Также боксер рассказывал Fight Hype, что заработал 1 миллион долларов только за посещение пресс-конференции перед боем. А издание The Mirror писало, что Мейвезер заработал около 15-20 млн долларов за бой с Микуру Асакурой и около 25-30 млн за поединок против блогера Деджи. О гонорарах Аарона Чалмерса информации нет, но The Sun сообщал, что состояние англичанина оценивается примерно в 1,2 млн долларов.

Кто пропустит вечер бокса с участием Флойда и Чалмерса

Изначально соперником Флойда должен был стать английский боец Лайам Харрисон, который выступает в промоушене ONE по правилам муай-тай. В последнем бою Харрисон проиграл проиграл и не смог завоевать титул в категории до 61 кг, а с поединка против Флойда снялся из-за травмы.