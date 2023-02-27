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Валуев: «Не думаю, что Балогун долго продержится в бою с Гассиевым»

Мария Гусева
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Бывший боксер и депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от предстоящего боя россиянина Мурата Гассиева с американцем Майком Балогуном, который пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Какое-то время, конечно, Балогун продержится. Не думаю, что долго. Мне кажется, бой закончится досрочно. Когда мы увидим действительно величину перед Муратом, тогда мы сможем быть точно уверены в том, что восстановление прошло достаточное», — цитирует РЕН ТВ Валуева.

3 марта в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Мурат Гассиев, известный как Железный Осетин, подерется с непобежденным американским бойцом Майком Балогуном.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.

Источник: РЕН ТВ
Мурат Гассиев
Николай Валуев
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