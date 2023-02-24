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Сегодня, 12:30

Алоян считает, что Мейвезер победит Чалмерса

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боксер Михаил Алоян считает, что Флойду Мейвезеру удастся победить Аарона Чалмерса.

«Флойд Мейвезер — уникальный и хороший боксер, но последние его поединки похожи на шоу. Он дрался с тем же Макгрегором. Чалмерса я не видел в действии. Победит Мейвезер. Надо отдать ему должное, что он дерется только по правилам бокса, а все бойцы принимают его вызов и его условия. Для них это пиар и заработать побольше денег. Спортивный умысел у этого боя я не вижу», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.

Поединок между Мейвезером и Чалмерсом состоится 25 февраля.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1078932-aloian-zaiavil-chto-meivezer-pobedit-chalmersa
Бокс
Миша Алоян
Флойд Мейвезер-младший
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