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8 октября, 00:10

Турнир PRAVDA: Исмаилов победил Илича и другие бои

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Магомед Исмаилов.
Фото Известия

В пятницу, 7 октября, на арене Большого московского цирка состоялся боксерский турнир PRAVDA, главным боем которого стал поединок между бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Александром Иличем.

Основной кард турнира

Магомед Исмаилов (Россия) победил Александра Илича (Сербия) единогласным решением судей.

Владислав Туйнов (Россия) победил Джулиана Лейна (США) техническим нокаутом во втором раунде.

Расул Мирзаев (Россия) победил Николая Чибисова (Россия) единогласным решением судей.

Тимур Никулин (Россия) победил Мубаракшо Мубаракшоева (Таджикистан) единогласным решением судей.

Телеканал РЕН ТВ показал главные бои в прямом эфире.

Полностью турнир можно посмотреть на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Мага Исмаилов&nbsp;&mdash; Александр Илич. Исмаилов — Илич: Мага отомстит Джокеру за Шлеменко? Онлайн-трансляция боя

36-летний Исмаилов провел первый бой по правилам бокса 26 февраля против нигерийца Оланреваджу Дуродолы в суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Россиянин одержал победу над соперником единогласным решением судей. На счету Исмаилова в ММА 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.

У 33-летнего Илича в ММА 14 побед и 5 поражений. 26 августа 2022 года серб техническим нокаутом победил россиянина Александра Шлеменко на турнире RCC 12.

Бокс
Магомед Исмаилов
Расул Мирзаев
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