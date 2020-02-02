Источник: против боксера, напавшего на росгвардейца, возбудили уголовное дело

Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, которому вменяют нападение на сотрудника Росгвардии, и хранение наркотиков, возбудили уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, у задержанных при обыске нашли сверток с кокаином (около 0,7 граммов вещества).

В воскресенье, 2 февраля, стало известно, что Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны сотрудниками Росгвардии после нападения на стража порядка. Георгий сломал нос одному из росгвардейцев. Сотрудники правоохранительных органов застали, как спортсмены снимали закладку в подъезде дома на Фрунзенской набережной.

Боксера задержали при попытке забрать наркотики. Он сломал нос сотруднику Росгвардии // Камеры видеонаблюдения засняли задержание боксера, напавшего на росгвардейца