Камеры видеонаблюдения засняли задержание боксера, напавшего на росгвардейца

Telegram-канал «112» опубликовал видео с камер видеонаблюдения с места задержания чемпиона России по боксу в полутяжелом весе Георгия Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно, что Кушиташвили и Оганнисян были задержаны сотрудниками Росгвардии после нападения на стража порядка. Георгий сломал нос одному из росгвардейцев. Сотрудники правоохранительных органов застали, как спортсмены снимали закладку в подъезде дома на Фрунзенской набережной.

Камеры видеонаблюдения засняли задержание двух боксеров. Один из них сломал нос сотруднику Росгвардии pic.twitter.com/eC5MpNFoqj — Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) February 2, 2020

Помимо статьи за нападение на сотрудника Росгвардии, чемпиону России теперь грозит и статья за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств.

Боксера задержали при попытке забрать наркотики. Он сломал нос сотруднику Росгвардии