Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс

Камеры видеонаблюдения засняли задержание боксера, напавшего на росгвардейца

10:58

Telegram-канал «112» опубликовал видео с камер видеонаблюдения с места задержания чемпиона России по боксу в полутяжелом весе Георгия Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно, что Кушиташвили и Оганнисян были задержаны сотрудниками Росгвардии после нападения на стража порядка. Георгий сломал нос одному из росгвардейцев. Сотрудники правоохранительных органов застали, как спортсмены снимали закладку в подъезде дома на Фрунзенской набережной.

Помимо статьи за нападение на сотрудника Росгвардии, чемпиону России теперь грозит и статья за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств.

Боксера задержали при попытке забрать наркотики. Он сломал нос сотруднику Росгвардии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир