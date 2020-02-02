Боксера задержали при попытке забрать наркотики. Он сломал нос сотруднику Росгвардии

В воскресенье, 2 февраля, стало известно, что чемпион России по боксу в полутяжелом весе (до 81 кг) и участник ЧМ-2019 Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сегодня ночью сотрудники Росгвардии заметили, как Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян приехали на такси и быстро зашли в подъезд дома на Фрунзенской набережной. Сотрудники правоохранительных органов поднялись за спортсменами и застали, как мужчины снимают закладку. Оганнисян сопротивления не оказал, а вот Кушитанашвили резко ударил одного из сотрудников Росгвардии.

Чемпион России по боксу сломал нос росгвардейцу, а позже признался, что целился в челюсть. При обыске обнаружили у боксера сверток чуть меньше грамма с неизвестным веществом (по предварительным данным это был кокаин).

Помимо статьи за нападение на сотрудника Росгвардии, чемпиону России теперь грозит и статья за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств.