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Источник: боксер Вердехо обвиняется в убийстве беременной женщины

16:32
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Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо обвиняется в убийстве беременной женщины, сообщает Washington Post.

По информации СМИ, боксера обвиняют в убийстве Кейшли Родригес, которая ждала ребенка от него. В четверг, 29 апреля мать Родригес в последний раз разговаривала с дочерью по телефону. Девушка была почти на втором месяце беременности и собиралась показать результаты своего теста на беременность Вердехо. Ее тело было найдено через два дня в лагуне недалеко от Сан-Хуана. 2 мая Вердехо сдался полиции. Ему были предъявлены обвинения в похищении и убийстве.

Убийство Родригес вызвало протесты в Пуэрто-Рико и лавину сообщений в социальных сетях, осуждающих насилие в отношении женщин.

Вердехо участвовал в Олимпийских играх 2012 года. В четвертьфинале боксерского турнира он проиграл украинцу Василию Ломаченко.

Дополнительная информация:

https://www.washingtonpost.com/nation/2021/05/03/felix-verdejo-boxer-killing-keishla-rodriguez/

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