Источник: боксер Вердехо обвиняется в убийстве беременной женщины
Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо обвиняется в убийстве беременной женщины, сообщает Washington Post.
По информации СМИ, боксера обвиняют в убийстве Кейшли Родригес, которая ждала ребенка от него. В четверг, 29 апреля мать Родригес в последний раз разговаривала с дочерью по телефону. Девушка была почти на втором месяце беременности и собиралась показать результаты своего теста на беременность Вердехо. Ее тело было найдено через два дня в лагуне недалеко от Сан-Хуана. 2 мая Вердехо сдался полиции. Ему были предъявлены обвинения в похищении и убийстве.
Убийство Родригес вызвало протесты в Пуэрто-Рико и лавину сообщений в социальных сетях, осуждающих насилие в отношении женщин.
Вердехо участвовал в Олимпийских играх 2012 года. В четвертьфинале боксерского турнира он проиграл украинцу Василию Ломаченко.
Дополнительная информация:
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/05/03/felix-verdejo-boxer-killing-keishla-rodriguez/
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