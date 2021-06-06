Федор Емельяненко проведет бой осенью в Москве

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет следующий бой на турнире Bellator, который пройдет осенью в Москве.

«Прошел двухнедельный сбор с ребятами в Старом Осколе. Я еще пока в строю. Я готовлюсь. Следующий бой — да. Как я понял из наших общих бесед со Скоттом Кокером (президент Bellator — прим. «СЭ»), он будет осенью на турнире Bellator в Москве», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами на чемпионате России по ММА в Кемерово.

На счету 44-летнего спортсмена 39 побед и шесть поражений.

(Ислам Бабаджанов)