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Федор Емельяненко проведет бой осенью в Москве

6 июня 2021, 17:55
Федор Емельяненко. Фото Bellator
Федор Емельяненко. Фото Bellator
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Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко проведет следующий бой на турнире Bellator, который пройдет осенью в Москве.

«Прошел двухнедельный сбор с ребятами в Старом Осколе. Я еще пока в строю. Я готовлюсь. Следующий бой — да. Как я понял из наших общих бесед со Скоттом Кокером (президент Bellator — прим. «СЭ»), он будет осенью на турнире Bellator в Москве», — сказал Емельяненко в беседе с журналистами на чемпионате России по ММА в Кемерово.

На счету 44-летнего спортсмена 39 побед и шесть поражений.

(Ислам Бабаджанов)

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11582055

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