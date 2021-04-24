Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии прокомментировал бой Кадырова-младшего
Руководитель федерации бокса республики Кабардино-Балкария Нажмудин Бербеков опроверг информацию о том, что назвал поединок Аслана Биттирова с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом Кадыровым «подставным».
«Я удивлен тому, как некоторые СМИ исказили данное мной интервью по поводу боксерского поединка между Адамом Кадыровым и Асланом Биттировым на турнире «Время легенд 6» в Грозном. Это был любительский бой, где они оба показали хорошее мастерство. Но в спорте всегда бывает победитель и проигравший, это детский спорт в конце то концов! Ни о каком «подставном» бое и речи быть не может. Вся эта шумиха вокруг данного турнира ничего хорошего не несет на мой взгляд,я советую еще раз пересмотреть мой пост о данном поединке, там я все сказал. Искренне хочу увидеть реванш в живую и секундировать нашего бойца. Зачем синий угол выбросил полотенце, я разберусь. Я уверен самому Адаму,как юному и зрелищному Боксеру не нужна такая победа, а тем, кто исказил мои слова про данный бой, советую найти свою совесть? Бокс за сильную Кабардино-Балкарию?», — написал Бербеков в Instagram.
Поединок Кадырова-младшего с Асланом Биттировым состоялся 8 апреля на турнире в Грозном. Рефери остановил бой во втором раунде и начал отсчет времени, фиксируя нокдаун Биттирову. Вскоре секунданты бойца из Кабардино-Балкарии выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом.
Многих пользователей сети смутило, нокдаун начали отсчитывать, несмотря на то, что Биттиров не касался настила третьей точкой опоры (рукой или коленом).
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