IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпиаде из-за неучастия россиян

Международная ассоциация бокса (IBA) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой лишить Европейские игры-2023 статуса квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Inside the Games.

В июне 2022-го МОК сообщил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года снова будет проводиться не под эгидой IBA. В феврале МОК подтвердил, что мужской и женский чемпионаты мира по боксу, проводимые IBA, не будут являться отборочными турнирами к Олимпиаде-2024, поскольку членство IBA в МОК все еще приостановлено.

Как сообщает источник, IBA сообщила, что Европейские игры нужно лишить квалификационного статуса из-за решения Европейских олимпийских комитетов не допускать до участия в них спортсменов из России и Беларуси.

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы, однако ряд предъявляемых требований до сих пор остается невыполненным. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Олимпийских играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.