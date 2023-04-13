Тихонов — о выходе США из IBА: «Пусть соревнуются со своими прислужниками, а мы будем соревноваться со всем миром»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о желании США, Великобритании и других стран открыть альтернативную IBA Федерацию из-за допуска россиян на чемпионат мира.

«От американцев я ничего хорошего никогда не жду, так что это предсказуемый шаг с их стороны. Ну и пусть соревнуются со своими прислужниками, а мы будем соревноваться со всем миром. Я не понимаю, почему до сих пор на такой шаг не пошла Россия. Давно пора было создать свои федерации во всех олимпийских и неолимпийских видах спорта, и желающих соревноваться там было бы хоть отбавляй. Но у нас боятся делать резкие шаги, а американцы не боятся», — цитирует Тихонова MMA.Metaratings.ru.

Ранее британский спортивный журнал Inside the Games сообщил, что США и Великобритания, а также еще ряд стран, намерены выйти из состава Международной ассоциации бокса.