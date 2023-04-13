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Мехонцев: «В 60-е годы был расизм в отношении афроамериканцев. Сейчас такая политика идет в отношении русских»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев отреагировал на решение США, Великобритании и ряда других стран создать альтернативную от IBA федерацию любительского бокса.

«По закону они могут создать любую федерацию и клуб по интересам, и назвать его, например, федерацией обиженных или федерацией протестантов. Но будет ли она руководить мировым боксерским сообществом, определять векторы его развития — это вопрос. Они создают противоборство между странами, а их задача — составлять противодействие Российской Федерации. Причем это делают не спортсмены, а кучка людей, которая к спорту не имеет никакого отношения. Не знаю, как посмотрит на это Олимпийский комитет, но это открывает окно Овертона для раскола в спорте. В спорте же пропагандируется толерантность. Давайте вернемся в 60-е годы, когда был расизм в отношении афроамериканцев? Сейчас такая политика идет в отношении русских», — приводит MMA.Metaratings.ru.

Ранее британский спортивный журнал Inside the Games сообщил, что США, Великобритания, а также еще ряд стран намерены выйти из состава Международной ассоциации бокса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/mekhoncev-seichas-v-otnoshenii-russkikh-idet-takoi-zhe-rasizm-kak-v-60-e-gody-k-afroamerikancam-242940/
Бокс
Егор Мехонцев
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