Фьюри получит 15 миллионов долларов за бой в WWE

Британский боксер Тайсон Фьюри дебютирует в новом для себя виде спорта. Спортсмен выступит на шоу WWE Crown Jewel, которое пройдет 31 октября в Саудовской Аравии, где проведет бой по правилам рестлинга с бойцом Броном Строумэном, сообщает Daily Mail.

Гонорар Фьюри за предстоящий бой составит 15 миллионов долларов — это самая большая сумма, которую боксер зарабатывал в своей карьере. Предыдущий рекорд принадлежал поединку против американца Деонтея Уайлдера — тогда британец заработал 10 миллионов.