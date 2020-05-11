Федерация бокса Крыма подняла в воздух сорокаметровый портрет Сталина

Сорокаметровые портреты маршала Георгия Жукова и генералиссимуса СССР Иосифа Сталина подняли в небо над Крымом воздухоплаватели с помощью воздушных шаров.

— Один портрет — Сталина — был поднят в районе Белой скалы под Белогорском, а второй — маршала Жукова — пролетел над Феодосией. Федерация воздухоплавателей Крыма совместно с Федерацией бокса Республики решили таким образом почтить память командующих и приурочили эту необычную акцию к 75-летию Великой Победы, — приводит РИА «Новости» слова одного из пилотов Александра Змушко. — Я над Феодосией пролетал, вдоль всего города, и феодосийцы оценили. Кто рано проснулся, тот все увидел. Особенно радовались пожилые люди, конечно. Полет получился красивым. Мы стартовали в 8 утра. Я и сам рад ее провести — один из моих дедов погиб при форсировании Днепра, второй тоже не вернулся с войны, я их обоих не знал. И таким образом я хотел почтить их память тоже.

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