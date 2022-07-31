Бой Джейка Пола и Хасима Рахмана отменен

Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) лишился второго соперника — вслед за Томми Фьюри (8-0) с поединка с ним выбывает Хасим Рахман-младший (12-1). Причина — проблемы со сгонкой веса у Рахмана, сообщает ESPN. Боксер отказался проходить еженедельные контрольные взвешивания.

Стоит отметить, что Рахман, который на протяжении всей карьеры выступал в супертяжелом весе, должен был согнать до 90,7 килограммов. Поединок мог состояться 6 августа в Нью-Йорке.

«Сперва медлил Томми, а теперь рухнул Хасим Рахман, — написал Пол в Twitter. — С этими боксерами труднее всего работать, потому что им не хватает профессионализма и уверенности в себе, чтобы подраться со мной».

В прошлом поединке Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7). Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.