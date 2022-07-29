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Бой Гассиева и Уэлча пройдет в древнем замке Сербии

Алексей Еремин
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Российский боксер Мурат Гассиев проведет поединок с американцем Карлоусом Уэлчем в древнем замке в Сербии, сообщили организаторы боя.

«Бой против Уэлча пройдет в древнем замке в Сербии», — цитирует ТАСС организаторов поединка.

Гассиев провел последний бой в июле 2021 года, в котором победил техническим нокаутом немца Михаэля Валлиша. 28-летний российский боксер завоевал чемпионский пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

25 декабря 2021 года Гассиев не смог провести поединок против украинца Андрея Руденко из-за перелома руки.

Источник: https://tass.ru/sport/15346259
Бокс
Мурат Гассиев
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