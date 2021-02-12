Бивол рассказал, почему все спортсмены должны посмотреть «Последний танец»

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от просмотра сериала про шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана.

— Мне кажется, каждый спортсмен должен посмотреть этот сериал, — сказал Бивол «Известиям». — Понравилось, что Джордана показали не только исключительно положительным человеком, но и его слабости. Увидели, как он относился к своему делу. Понравилась точка зрения Джерри Рейнсдорфа (владелец «Чикаго») на все эти события. Очень хорошо показано, что он жертвует своими человеческими качествами ради бизнеса. Такие люди, видимо, и нужны для достижения результата. Тем не менее было обидно за Скотти Пиппена, который подписал невыгодный для себя контракт. Хотя явно заслуживал большего.

Документальный сериал о чемпионе НБА Майкле Джордане выпущен студиями Netflix и ESPN 19 апреля 2020 года. Сериал называется «Последний танец».