Умер боксер Спинкс, победивший Мухаммеда Али в 1978 году

Бывший профессиональный боксер Леон Спинкс умер на 68-м году жизни от онкологического заболевания, сообщает BoxingScene.

По данным источника, экс-боксер в последние годы жизни боролся с раком простаты. Именно это и стало причиной смерти.

В 1978 году американец в своем 8-м поединке победил легендарного боксера Мухаммеда Али, который хотел закончить карьеру после этого боя. Но из-за поражения в том же году решился провести реванш и победил. Спинкс закончил карьеру в 1995 году. В его активе было 26 побед, 17 поражений и 3 ничьих. Спинкс обладал титулами в супертяжелом весе по версии Всемирно боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).