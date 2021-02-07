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Умер боксер Спинкс, победивший Мухаммеда Али в 1978 году

10:38
Леон Спинкс. Фото AFP
Леон Спинкс. Фото AFP

Бывший профессиональный боксер Леон Спинкс умер на 68-м году жизни от онкологического заболевания, сообщает BoxingScene.

По данным источника, экс-боксер в последние годы жизни боролся с раком простаты. Именно это и стало причиной смерти.

В 1978 году американец в своем 8-м поединке победил легендарного боксера Мухаммеда Али, который хотел закончить карьеру после этого боя. Но из-за поражения в том же году решился провести реванш и победил. Спинкс закончил карьеру в 1995 году. В его активе было 26 побед, 17 поражений и 3 ничьих. Спинкс обладал титулами в супертяжелом весе по версии Всемирно боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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