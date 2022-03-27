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«Я не мог дышать». Тим Цзю переболел коронавирусом за две недели до боя с Терреллом Гуше

Боксер Тим Цзю рассказал, что переболел коронавирусом за две недели до боя с Гуше
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Тим Цзю.

Австралиец Тим Цзю описал состояние своего здоровья за две недели до боя с американцем Терреллом Гуше.

«За две недели до боя я переболел коронавирусом, — сказал Тим Цзю в беседе с журналистами после победы над Гуше. — Я не мог дышать, творилось сумасшествие. Я старался пить как можно больше воды. Как бы ни было это был хороший опыт. Необходимо преодолевать препятствия и идти вперед».

«Какой самый ценный опыт я получил сегодня? То, что нельзя сдаваться перед лицом трудностей. В этом и есть смысл бокса. Никто не говорит, что будет легко, и никто не застрахован от удара».

В ночь на 27 марта в Миннеаполисе (США) Цзю победил Гуще единогласным решением судей (114-113, 116-111, 115-112).

Теперь на счету 27-летнего Цзю 21 победа и 0 поражений.

Бокс
Коронавирус
Тим Цзю
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