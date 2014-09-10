Мэнни Пакиао: "Мейуэзер назвал 10 причин, чтобы не драться со мной"

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 66,7 кг Мэнни Пакиао отметил, что бой с чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейуэзером-младшим не состоялся из-за условий американца. По его словам, Мейуэзер назвал ряд отговорок, чтобы избежать поединка. Напомним, Пакиао встретится с американцем Крисом Алджиери 22 ноября в Макао.

– Если боец хочет драться – он будет драться, – приводит thaboxingvoice.com слова Пакиао. – Мейуэзер уже использовал 10 причин, чтобы уйти от встречи. Допинг-тесты, вопрос с гонорарами, промоутеры и другие отговорки, которые я не хочу обсуждать.