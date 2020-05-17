Оверим хочет получит еще один шанс на титульный бой после победы над Харрисом

Голландец Алистер Оверим победил американца Уолта Харриса техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 172. Встреча состоялась в тяжелом весе и завершилась во втором раунде.

— Я сфокусирован на своем деле, невзирая есть пандемия или нет, — цитирует Оверима MMA Junkie. — Спасибо моей команде. Отличные ребята, с ними здорово работать. И... я не знаю, это был долгий путь, но каким-то образом я продолжаю находить мотивацию, я люблю это. Что вполне очевидно, иначе бы я не занимался этим уже 23 года.

Что дальше для меня, я пока не знаю. Нужно взглянуть на рейтинги, побиться еще раз ближе к концу года и затем даже не знаю, возможно, получу еще один бой за титул.

На счету 40-летнего Оверима 46 побед и 18 поражений в ММА. У 36-летнего Харриса 13 побед и 7 поражений.

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