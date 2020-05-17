Голландец Алистер Оверим победил американца Уолта Харриса техническим нокаутом на турнире UFC Fight Night 172. Встреча состоялась в тяжелом весе и завершилась во втором раунде.

На счету 40-летнего Оверима 46 побед и 18 поражений в ММА. У 36-летнего Харриса 13 побед и 7 поражений. В своем последнем бою он победил россиянина Алексея Олейника.

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