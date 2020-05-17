В ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит шоу UFC Fight Night 172.

На нем в главном бою вечера в октагон выйдут Алистер Оверим (Голландия) — Уолт Харрис (США). Этот поединок в тяжелом весе

(свыше 93 кг) начнется примерно в 6.00 (по мск).

Трансляцию основного карда Fight Night 172 в прямом эфире ведет РЕН ТВ(с 4.30 мск). Весь вечер единоборств показывает UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ (с 1.00 мск).

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,12, на победу Харриса — 1,72.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая