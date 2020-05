Хабиб поздравил Иджа с победой на UFC Fight Night 172

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил американца Дэна Иджа с победой на турнире UFC Fight Night 172. Он взял верх раздельным решением судей над бразильцем Эдсоном Барбозой.

— Я горжусь тобой, какой бой. Поздравляю, — написал Хабиб в Twitter, добавив совместную с Иджем фотографию. Они являются членами Американской академии кикбоксинга.

I'm proud of you, what a fight, congratulations ?@dynamitedan808 pic.twitter.com/kTx1U3oOpU