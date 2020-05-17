На UFC Fight Niht 172 прошли бои предварительного карда

В Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит шоу UFC Fight Night 172. В главном бою вечера встретятся Алистер Оверим (Голландия) и Уолт Харрис (США). Этот поединок в тяжелом весе (свыше 93 кг) начнется ориентировочно в 6.00 (мск).

В предварительном карде состоялось шесть боев.

Свыше 93 кг: Родриго Насименто (Бразилия) победил болевым приемом Донтейла Мэйса (США).

До 65,8 кг: Нэйт Ландвер (США) единогласным решением судей (28-29, 27-30, 27-30) победил Даррена Элкинса (США).

До 83,9 кг: Кевин Холланд (США) нокаутом победил Энтони Эрнандеса (США).

До 65,8 кг: Гига Чикадзе (Грузия) единогласным решеним судей (26-30, 27-30, 27-30) победил Майка Дэвиса (США).

До 56,7 кг (ж): Кортни Кейси (США) победила болевым приемом Мару Ромеро Бореллу (Италия).

До 77,1 кг: Мигель Баеза (США) техническим нокаутом побдил Мэтта Брауна (США).

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В главном бою вечера в октагон выйдут тяжеловесы Алистар Оверим и Уолт Харрис. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая