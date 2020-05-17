В Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит шоу UFC Fight Night 172.

Китаец Сон Ядон в весовой категории до 65,6 кг единогласным решением судей победил эквадорца Марлона Веру — 29-28, 29-28, 29-28.

Поляк Кшиштоф Йотко в весовой категории до 83,9 кг единогласным решением судей победил филиппинца Эрика Андерса — 30-27, 29-28, 29-28.

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В главном бою вечера встретятся Алистер Оверим (Голландия) и Уолт Харрис (США). Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая