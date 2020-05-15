Оверим показал вес на 5 килограмм больше, чем у Харриса
Бойцы MMA голландец Алистер Оверим (45-18-0) и американец Уолт Харрис (13-7-0) прошли взвешивание перед поединком UFC Fight Night 172, сообщает MMA Junkie.
39-летний Оверим показал вес в 120 кг, 36-летний Харрис — 115 кг.
UFC Fight Night 172 пройдет в ночь на 17 мая.
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Главный бой UFC Fight Night 172 — поединок Алистер Оверим — Уолт Харрис. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.
UFC Fight Night 172: расписание турнира, бой Оверим — Харрис и другие поединки, когда начало трансляции 17 мая
Оверим — Харрис: и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая
UFC Fight Night 172: прямая трансляция боя Оверим — Харрис и других поединков, когда начало и где смотреть