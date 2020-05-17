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Браун — Баеза: видеообзор боя UFC Fight Night 172

05:15

В Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит шоу UFC Fight Night 172. Американец Мигель Баеза техническим нокаутом победил соотечественника Мэтта Брауна во втором раунде.

У 27-летнего Баезы 9 побед в 9 боях. У 39-летнего Брауна 24 победы и 17 поражений.

В предварительном карде состоялось шесть боев. В главном бою вечера встретятся Алистер Оверим (Голландия) и Уолт Харрис (США). Этот поединок в тяжелом весе (свыше 93 кг) начнется ориентировочно в 6.30 (мск).

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая

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