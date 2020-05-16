В ночь на 17 мая пройдет шоу UFC Fight Night 172.

Главный бой турнира, третьего в Джексонвилле (штат Флорида, США) после вспышки коронавируса, — поединок тяжеловесов Алистара Оверима и Уолта Харриса. Этот вечер единоборств, как и UFC 249 и Fight Night 171, пройдет без зрителей.

Основной кард начнется в 4.00 17 мая (время московское), его трансляцию в прямом эфире проведет РЕН ТВ (с 4.30 мск).

UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ — покажет все поединки турнира (с 1.00 мск).

Алистер Оверим — Уолт Харрис.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.

Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Основной кард

До 65,8 кг: Сон Ядон (Китай) — Марлон Вера (Эквадор)

До 83,9 кг: Эрик Андерс (Филиппины) — Кшиштоф Йотко (Польша)

До 65,8 кг: Эдсон Барбоза (Бразилия) — Дэн Идж (США)

До 52,2 кг (ж): Клаудия Гаделья (Бразилия) — Анджела Хилл (США)

Свыше 93 кг: Алистер Оверим (Голландия) — Уолт Харрис (США)

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая