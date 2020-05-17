Оверим повторил достижение Олейника

Голландец Алистер Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса на турнире UFC Fight Night 172. Он стал вторым бойцом в истории UFC, побеждавшим в четырех разных десятилетиях. Ранее подобное достижение покорилось только россиянину Алексею Олейнику.

На счету 40-летнего Оверима 46 побед и 18 поражений в ММА.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ru с возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок», регистрируйтесь и получайте 500 руб на старте.