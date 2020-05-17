«Это свет в конце тоннеля». Макгрегор восхитился тремя турнирами UFC за неделю

Ирландец Конор Макгрегор отметил работу UFC в условиях коронавируса. Сегодня, 17 мая, организация проводит третий турнир за неделю.

— Нас снова ждет турнир UFC, — написал Макгрегор в своем Twitter. — Невероятно. Три турнира за неделю и никаких заминок. Только один человек сдал положительный тест на коронавирус, все обошлось без рисков дальнейшего распространения. Это свет в конце тоннеля. Для спорта, школ, бизнеса.

На UFC Fight Night 172 в главном бою вечера сойдутся Алистер Оверим (Голландия) и Уолт Харрис (США). Этот поединок в тяжелом весе начнется примерно в 6.00 (мск).

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,12, на победу Харриса — 1,72.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая