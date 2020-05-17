В ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) проходит шоу UFC Fight Night 172. В главном бою вечера в октагон выйдут Алистер Оверим (Голландия) — Уолт Харрис (США). Этот поединок в тяжелом весе

(свыше 93 кг) начнется ориентировочно в 6.00 (время московское).

Трансляцию основного карда Fight Night 172 в прямом эфире ведет РЕН ТВ (с 4.30 мск). Весь вечер единоборств показывает UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ (с 1.00 мск).

Алистер Оверим — Уолт Харрис.

Со-главный бой вечера — поединок Клаудия Гаделья (Бразилия) — Анджела Хилл (США) у женщин (до 52,2 кг). Перед ними в октагон выйдут Эдсон Барбоза (Бразилия) — Дэн Идж (США) в категории до 65,8 кг.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая