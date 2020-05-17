Гаделья победила Хилл на UFC Fight Night 172

Бразильянка Клаудия Гаделья победила американку Анджелу Хилл на турнире UFC Fight Night 172 в Джексонвилле (США) раздельным решением судей — 29-28, 29-28, 28-29.

На счету 31-летней бразильянки 18 побед и 4 поражения в ММА. У 35-летней Хилл 12 побед и 8 поражений.

В главном бою вечера встретятся Алистер Оверим (Голландия) и Уолт Харрис (США).

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Оверима — 2,25, на победу Харриса — 1,65.

Оверим — Харрис и другие бои UFC Fight Night 172: расписание турнира и прямая трансляция — 17 мая