Харрис пообещал вернуться в лучшей форме после поражения от Оверима

Американский боец Уолт Харрис потерпел поражения от голландца Алистара Оверима на турнире UFC Fight Night 172. Во втором раунде рефери засчитал американцу технический нокаут.

— Я хочу сказать большое спасибо UFC, они нас поддерживали все это время, мы с семьей очень вам благодарны, — цитирует Харриса MMA Junkie. — Простите, что не выиграл, но вы поддерживали мою семью. Спасибо и болельщикам. К сожалению, на арене вас нет, но вы смотрите из дома.

Простите, но я вернусь сильнее, обещаю. Это не конец. Я вернусь домой, восстановлюсь, подлечусь эмоционально, физически и вернусь, став еще лучше.

На счету 40-летнего Оверима 46 побед и 18 поражений в ММА. У 36-летнего Харриса 13 побед и 7 поражений.

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