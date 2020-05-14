В ночь с 13 на 14 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет шоу UFC Fight Night 171. В главном бою вечера в полутяжелом весе (до 93,0 кг) в октагон выйдут Энтони Смит (США) и Гловер Тейшейра (Бразилия). Примерное начало поединка — в 6.00 (по мск).

Трансляцию основного карда UFC Fight Night 171 ведет телеканал РЕН — прямой эфир стартует в 4.30 (время московское). Весь вечер также показывает UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор ТВ.

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Коэффициенты БК «Лига Ставок»: на победу Смита — 1,50, на победу Тейшейры — 2,60.

UFC Fight Night 171: все бои турнира 14 мая, прямая трансляция, когда и где смотреть, время начала