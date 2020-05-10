«Очень умный бой». Хабиб поздравил Гэтжи с победой
08:17
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил действия Джастина Гэтжи в бою против Тони Фергюсона. На турнире UFC 249 31-летний американец победил своего соперника техническим нокаутом.
— Джастин Гэтжи провел впечатляющий бой, поздравляю, — написал Хабиб в Twitter. — Очень умный бой.
@Justin_Gaethje it was so impressive, congratulations. Very smart fight.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020
После победы Гэтжи заявил, что теперь ждет поединка с российским чемпионом.
На счету американца стала 22 победы за карьеру. 31-летний Нурмагомедов не знает поражений в профессиональной карьере, одержав 28 побед.
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