«Очень умный бой». Хабиб поздравил Гэтжи с победой

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил действия Джастина Гэтжи в бою против Тони Фергюсона. На турнире UFC 249 31-летний американец победил своего соперника техническим нокаутом.

— Джастин Гэтжи провел впечатляющий бой, поздравляю, — написал Хабиб в Twitter. — Очень умный бой.

@Justin_Gaethje it was so impressive, congratulations. Very smart fight. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020

После победы Гэтжи заявил, что теперь ждет поединка с российским чемпионом.

На счету американца стала 22 победы за карьеру. 31-летний Нурмагомедов не знает поражений в профессиональной карьере, одержав 28 побед.

«Без комментариев». Хабиб отреагировал на исход боя Фергюсон — Гэтжи