«Без комментариев». Хабиб отреагировал на исход боя Фергюсон — Гэтжи
08:09
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил исход главного боя турнира UFC 249. Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном бое вечера. Судья остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи.
— Без комментариев, — написал Хабиб в Twitter.
No comment.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 10, 2020
Для 31-летнего американца эта победа стала 22-й в карьере, а Тони потерпел свое четвертое поражение.
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