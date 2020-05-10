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«Без комментариев». Хабиб отреагировал на исход боя Фергюсон — Гэтжи

08:09
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил исход главного боя турнира UFC 249. Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном бое вечера. Судья остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи.

— Без комментариев, — написал Хабиб в Twitter.

Для 31-летнего американца эта победа стала 22-й в карьере, а Тони потерпел свое четвертое поражение.

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