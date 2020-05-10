Тони Фергюсон: «Хотел бой с Хабибом, но Гэтжи оказался очень жестким сукиным сыном»

Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал свое поражение от Джастина Гэтжи в главном поединке UFC 249.

«Я готовился к этому бою, — сказал Фергюсон в интервью после поединка. — Конечно, я хотел бой против Хабиба, но Джастин оказался очень жестким сукиным сыном. Я был готов продолжить, но бой закончился так, как закончился. Да, я пропускал удары, но это жесткий соперник. Но я вернусь. Благодарю всех, кто меня поддерживал, моей семье, моим детям. Я еще вернусь».

Рефери остановил поединок в пятом раунде после очередного попадания Гэтжи и сильного рассечения у Фергюсона.

Для 31-летнего Гэтжи эта победа стала 22-й в карьере, а 36-летний Фергюсон потерпел свое четвертое поражение.

Бой проводился за титул временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг). Поясом владеет 31-летний чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Бруклине, а его главным боем являлся поединок Хабиб — Тони. Из-за пандемии коронавируса этот бой сорвался, а турнир был отложен.