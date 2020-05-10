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Бой Фергюсона и Гэтжи признан лучшим на турнире UFC 249

09:07
Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон. Фото UFC
Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон. Фото UFC

Поединок между временным чемпионом UFC в легком весе Тони Фергюсоном (25-4) и Джастином Гэтжи (22-2) был признан лучшим на турнире UFC 249, информирует MMAFighting. Победу техническим нокаутом одержал Гэтжи — бой был остановлен в пятом раунде.

Лучшими бойцами турнира были признаны Гэтжи и Франсис Нганну, который всего за 20 секунд нанес первое поражение в карьере Жаирзиньо Розенструйку.

Для Гэтжи это седьмой лучший бой, а всего — девятый личный бонус в семи поединках в UFC.

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