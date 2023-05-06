Российский бобслеист умер в Стамбуле. Ему был 31 год

Жуткая история Владимира Зайцева.

Чемпионка Европы и мира по рукопашному бою Саина Исматуллаева в своих соцсетях поделилась страшной новостью — ее муж, бывший бобслеист сборной России Владимир Зайцев скоропостижно скончался в Стамбуле. Диагноз — острый лимфобластный лейкоз, было множество осложнений.

Зайцев — не звезда российского бобслея, но он выступал на множестве международных соревнований в середине 2010-х, был многократным призером этапов Кубка Европы, чемпионом России и вице-чемпионом мира среди юниоров в экипаже с Максимом Андриановым, который позже доберется даже до Олимпийских игр, причем первым разгоняющим по иронии судьбы станет вместо Владимира Зайцева однофамилец Алексей. После завершения карьеры в 30 лет Зайцев жил в городе Ковров Владимирской области, где руководил фитнес-центром.

После изучения соцсетей пары становится понятно, какая страшная история развернулась в этой спортивной семье. Зайцев несколько месяцев боролся с болезнью практически в безвыходной ситуации, вместе с женой они по крупицам собирали средства на дорогостоящую терапию.

Все развивалось стремительно. Еще зимой соцсети ребят полны фотографий с улыбками, сердечками и новогодними акциями в фитнес-клубе. Но уже 18 февраля жена Зайцева пишет о том, что бобслеисту поставили диагноз:

— Врачи долго не могли понять, что происходит с Вовой, спустя какое-то время я увезла его анализы в Москву, и вот пришло заключение! Со вчерашнего дня мы начали лечение, — написала Саина, попросив о финансовой помощи.

Сам Зайцев поучаствовал в ролике, в котором говорил заметно ослабевшим голосом:

— Мы всегда привыкли рассчитывать только на свои силы, добиваться всего своим трудом, никогда ни у кого ничего не просили, но сейчас такая ситуация, что мы вынуждены просить о помощи.

На призыв откликнулись многие спортсмены — скелетонистка Юлия Канакина, гимнаст Никита Нагорный, саночница Елена Никитина. Удалось собрать внушительную сумму. Исматуллаева обо всем отчитывалась — о пройденных шести больницах за месяц, докупке дорогостоящий препаратов и тяжелых моментах.

Сначала Зайцев писал в редких постах в соцсетях, что как даже становится лучше с каждым днем, но в конце концов стало понятно, что в России ничего сделать не получится. Динамика ухудшалась, врачи в Москве помочь не смогли. Тогда ребята смогли собрать еще несколько миллионов рублей и улетели на диагностику и лечение в Турцию. В кампанию даже включился президент Международной федерации бокса Умар Кремлев, призвав к единству и добавив из своих.

— Друзья, мы так хотим жить. Прошел большой консилиум врачей, исход совершенно не тот, к которому мы готовились. Пересмотрев все анализы, сдав дополнительные, итог — требуется пересадка костного мозга. Других вариантов нет.

Окончательный чек 12 500 000 рублей. Это в 2,5 раза больше первого счета. Стамбул самый оптимальный вариант. В России нам не помогут. В других странах чеки еще выше, — писала Саина две недели назад.

Но постепенно лента Саины становилась все более пессимистичной и отчаянной. Спасти его, видимо, в нынешних обстоятельствах невозможно. 5 мая Зайцев ушел из жизни. В комментариях жену поддерживают и говорят, что она не одинока в Стамбуле, а с ней сердцами тысячи людей, что она сделала все возможное. И это правда.

?Прощание с бобслеистом состоится в Коврове 7 мая.