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Сегодня, 12:08

Российские бобслеисты могут вернуться на международные соревнования с начала следующего сезона

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Фото Global Look Press

Международная федерация бобслея и скелетона ответила на запрос «СЭ» о рекомендациях МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные старты. Из ответа следует, что российские бобслеисты и скелетонисты могут вернуться на соревнования уже с начала сезона-2023/24.

— IBSF поддерживает призыв МОК к миру. Являясь частью Олимпийского движения, IBSF продолжит вносить свой вклад в любые миротворческие усилия. Поэтому IBSF решительно осуждает любую форму насилия и войны. Спорт всегда наводил мосты и вселял надежду.

Аналогичным образом, IBSF приняла к сведению рекомендации МОК для международных федераций по поводу участия спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Поскольку соревновательный сезон подошел к концу, исполнительный комитет IBSF обсудит этот вопрос на одном из своих следующих заседаний, которое состоится в ближайшие месяцы, — ответила «СЭ» пресс-атташе федерации Ангела Штальхаке.

Ранее к международным соревнованиям допустили российских тхэквондистов, борцов, представителей настольного тенниса, фехтовальщиков и скейтбордистов.

Сборная России по бобслею
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