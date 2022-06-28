Елену Аникину избрали вице-президентом Федерации бобслея России

Бывший президент Федерации бобслея России Елена Аникина избрана одним из вице-президентов организации, информирует ТАСС.

Другими вице-президентами стали личный тренер Ростислава Гайтюкевича Анна Макарова и член Федерации бобслея Москвы Владимир Мысев. Президентом организации единогласно был избран Анатолий Пегов.

Аникина, которая возглавила федерацию в марте 2019 года, приняла решение не претендовать на пост руководителя.

Трехкратный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко, который также претендовал на пост президента, отказался от участия в конференции, ссылаясь на решение президиума Федерации бобслея России о переносе выборов на 19 августа.