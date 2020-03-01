Немцы заняли весь пьедестал домашнего ЧМ в состязаниях четверок

Немецкие команды заняли все призовые места на домашнем чемпионате мира-2020 в состязаниях четверок. Победу одержала команда Франческо Фридриха.

Лучшими из россиян стала четверка Алексея Стульнева — 11-е место.

Альтенберг (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Четверка

Итог

1. Франческо Фридрих/Коди Бауэр/Мартин Гроткопп/Александр Шуллер (Германия) — 3.36,09 (54,25 + 54,34 + 53,35 + 54,15)

2. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер/Флориан Бауэр/Кристиан Расп (Германия) — 3.36,14 (54,25 + 54,31 + 53,39 + 54,19)

3. Нико Вальтер/Пауль Кренц/Эрик Франке/Джошуа Блюм (Германия) — 3.36,32 (54,30 + 54,20 + 53,44 + 54,38)...

11. Алексей Стульнев/Илья Малых/Василий Кондратенко/Алексей Зайцев (Россия) — 3.38,14 (54,74 + 54,57 + 54,07 + 54,76)

12. Максим Андрианов/Андрей Лылов/Роман Кошелев/Кирилл Антюх (Россия) — 3.38,43 (54,85 + 54,43 + 54,29 + 54,86)...

17. Александр Бредихин/Андрей Казанцев/Егор Грязнов/Владислав Жаровцев (Россия) — 3.40,89 (55,54 + 55,36 + 55,06 + 54,93)