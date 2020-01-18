Фридрих и Маргис победили в соревнованиях двоек в Инсбруке, Стульнев и Малых — восьмые
Немецкий экипаж Франческо Фридрих и Торстен Маргис одержал победу в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке. Они показали результат 1 минута 43,87 секунды по сумме двух попыток.
Второе место заняли британцы Брэдли Холл и Грег Какетт (1.44,61), третье — еще одни представители Германии Рихард Элснер и Тобиас Шнайдер (1.44,62).
Россияне Алексей Стульнев и Илья Малых стали 8-ми (1.45,01), Дмитрий Попов и Михаил Мордасов — 21-ми (они сделали только одну попытку — 53,06).
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Двойка
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1.43,87 (51,99 + 51,88)
2. Брэдли Холл/Грег Какетт (Великобритания) — 1.44,61 (52,22 + 52,39)
3. Рихард Элснер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 1.44,62 (52,15 + 52,47)
4. Нико Вальтер/Мальте Швенцфайер (Германия) — 1.44,77 (52,29 + 52,48)
5. Михаэль Фогт/Цириль Байри (Швейцария) — 1.44,79 (52,29 + 52,50)
6. Ромен Хайнрих/Дорьан Отнрвий (Франция) — 1.44,89 (52,28 + 52,61)...
8. Алексей Стульнев/Илья Малых (Россия) — 1.45,01 (52,37 + 52,64)...
21. Дмитрий Попов/Михаил Мордасов (Россия) — 53,06