Немецкий экипаж Франческо Фридрих и Торстен Маргис одержал победу в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке. Они показали результат 1 минута 43,87 секунды по сумме двух попыток.

Второе место заняли британцы Брэдли Холл и Грег Какетт (1.44,61), третье — еще одни представители Германии Рихард Элснер и Тобиас Шнайдер (1.44,62).

Россияне Алексей Стульнев и Илья Малых стали 8-ми (1.45,01), Дмитрий Попов и Михаил Мордасов — 21-ми (они сделали только одну попытку — 53,06).

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1.43,87 (51,99 + 51,88)

2. Брэдли Холл/Грег Какетт (Великобритания) — 1.44,61 (52,22 + 52,39)

3. Рихард Элснер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 1.44,62 (52,15 + 52,47)

4. Нико Вальтер/Мальте Швенцфайер (Германия) — 1.44,77 (52,29 + 52,48)

5. Михаэль Фогт/Цириль Байри (Швейцария) — 1.44,79 (52,29 + 52,50)

6. Ромен Хайнрих/Дорьан Отнрвий (Франция) — 1.44,89 (52,28 + 52,61)...

8. Алексей Стульнев/Илья Малых (Россия) — 1.45,01 (52,37 + 52,64)...

21. Дмитрий Попов/Михаил Мордасов (Россия) — 53,06