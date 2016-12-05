Допинг-контроль на ЧМ по бобслею в Сочи организует не российская сторона

Генеральный секретарь Федерации бобслея, скелетона и санного спорта Германии (BSD) Томас Шваб сообщил, что допинг-контроль на чемпионате мира по бобслею и скелетону в Сочи 2017 года будет организован не российской стороной. Ранее появилась информация, что сборная США может бойкотировать турнир из-за проблемы допинга в России.

Напомним, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен по итогам своего расследования заявил, что государство поддерживало систему применения допинга российскими спортсменами, в частности на Олимпиаде в Сочи.

– Не жду, что американские спортсмены приедут в Сочи. Однако Международная федерация бобслея и скелетона заверила нас, что допинг-контроль в Сочи будет организован не российской стороной, – цитирует Шваба sportschau.de.